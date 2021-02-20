عربي-دولي

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

Lebanon 24
20-02-2021 | 22:00
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وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، كان في استقباله في مطار أبوظبي، وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والسفير محمد أمين عبد الله الكارب سفير السودان في الإمارات وأعضاء السفارة.

وأوضحت الوكالة أن زيارة دقلو إلى الإمارات تأتي للمشاركة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، اللذان تنطلق فعالياتهما خلال الفترة 21–25 شباط الجاري.

يذكر أن المعرض يقام برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.
ويعد معرض "آيدكس" أحد أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يشارك في دورته الحالية 1112 شركة من 59 دولة.

وتعتبر الدورة الحالية هي الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض، حيث يشارك فيها أكثر من 77 وزير دفاع و79 شخصية عسكرية مهمة من رئيس أركان وقادة القوات البحرية إضافة إلى وفود عسكرية على جميع المستويات القيادية من العديد من دول العالم.
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