14
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إيران بين ترامب وبايدن: ايهما الافضل
Lebanon 24
21-02-2021
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب حازم صاغية في"الشرق الاوسط" هل يخطئ من يقول إنّه يؤيّد سياسة جو بايدن في كلّ مكان، لكنّه يفضّل عليها سياسة دونالد ترامب في إيران؟ لماذا الاستثناء في ما خصّ إيران؟ لأنّ إيران استثناء. بالطبع هي ليست مصدر الشرّ الأوحد في العالم لكنّها مصدر الشرّ الأخطر والأكثر مباشرة. إنّها المكان الوحيد الذي يتمّ فيه، الآن، بناء مشروع إمبراطوريّ بالغ الجلافة وبالغ الإخلال، لا بالأنظمة السياسيّة، بل بطبيعة الأشياء: ربط عدد من الدول العربيّة بما يوسّع نطاق نفوذها، وهو ليس ربطاً عابراً للحدود ومتجاوزاً للسيادات فحسب، بل أيضاً مُسبّبٌ لمنازعات أهليّة مدمّرة، طائفيّة وإثنيّة، على مدى المنطقة. أمر إيران، فوق هذا، يتعدّى السلاح النوويّ إلى السلاح الصاروخيّ كما يتعدّى السلاح الصاروخيّ إلى العبوة والمسدّس والسكّين.
هنا، في إيران، ثمّة إصرار مدهش على عدم النضج، على المراهقة الدائمة. والمراهق الدائم خطر على نفسه وعلى سواه. الذين راهنوا على العكس انتهوا نهايات بائسة: أبو الحسن بني صدر في المنفى. محمّد خاتمي في العتم. مير حسين موسوي ومهدي كرّوبي في الإقامة الجبريّة.
وباستلهامها المراهقةَ الدائمة، ردّت القيادة الإيرانيّة على إشارات الانفتاح التي أبدتها إدارة بايدن. لم تُظهر أيّ استعداد للّقاء في منتصف الطريق، بل صعّدت في كلّ مكان تصل إليه اليد الإيرانيّة. صاحب الأمعاء الخاوية راح يطلق صرخة «انتصرنا» المعهودة والمبتذلة.
لكنْ لمَ لا وفي إدارة بايدن من يحبّ المراهقين الدائمين ولا يرى الشرّ الذي يصدر عن أفعالهم. وسياسة الممالأة (appeasement) حيال إيران لها اليوم رموزها في تلك الإدارة، كروبرت مالي الذي يتولّى ملفّ العلاقة بطهران، ويوصف بـ «تفهّم» سوريّا الأسد و«حماس» و«حزب الله»، فضلاً عن إيران، أو فيليب غوردون، مستشار نائبة الرئيس كامالا هاريس، الذي يرى ضمناً أنّ مطلق تدخّل في المنطقة مُضرّ، وأنّ شعوب المنطقة لا يسيء إليها إلاّ ما يأتي من خارجها. أوّلهما يمثّل لوناً من اليساريّة الشعبويّة، والثاني يمثّل «واقعيّة» كيسينجريّة مقلوبة يساراً. الخلاصة العمليّة التي يتّفقان عليها أنّ هذه المنطقة لا تستحقّ إلاّ ما كُتب لها، وإيران الخمينيّة هي التي كُتبت لها، وهي الخير الذي لا يحدّ من تدفّقه ومن فيضانه علينا سوى الولايات المتّحدة التي لا تفهمها.
لنا، ولإيران، كان دونالد ترامب أفضل بالتأكيد".
تابع
الأكثر قراءة
شاكيرا في قبضة القضاء اللبناني.. والتهمة تقديم خدمات جنسية
Lebanon 24
شاكيرا في قبضة القضاء اللبناني.. والتهمة تقديم خدمات جنسية
09:00 | 2021-02-21
21/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل وزير التربية العودة الى المدارس؟
Lebanon 24
هل يؤجل وزير التربية العودة الى المدارس؟
14:28 | 2021-02-20
20/02/2021 02:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابتها بكورونا نقل والدة إعلامية شهيرة إلى العناية المركزة.. لا نملك الا الدعاء
Lebanon 24
بعد إصابتها بكورونا نقل والدة إعلامية شهيرة إلى العناية المركزة.. لا نملك الا الدعاء
15:00 | 2021-02-20
20/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع.. مطاردة تنهي حياة ابنة الـ9 سنوات على طريق دير الزهراني (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع.. مطاردة تنهي حياة ابنة الـ9 سنوات على طريق دير الزهراني (فيديو)
08:13 | 2021-02-21
21/02/2021 08:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية.. إليكم كم سجّل
Lebanon 24
ارتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية.. إليكم كم سجّل
09:55 | 2021-02-21
21/02/2021 09:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:18 | 2021-02-21
خبير سوداني يكشف: الأرض التي أنشئ عليها سد النهضة ملك للسودان
12:00 | 2021-02-21
أول ظهور لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض!
11:53 | 2021-02-21
كاتب "إسرائيلي" يتحدّث عن "رسالة".. لهذه الأسباب تأخّر اتصال بايدن بنتنياهو
11:30 | 2021-02-21
أحدث صورة لبن سلمان.. وضجة على مواقع التواصل
11:00 | 2021-02-21
الشابة الإسرائيلية التي عبرت إلى سوريا.. الإعلام العبري ينشر صورها
10:30 | 2021-02-21
مرسوم فاتيكاني.. العاملون لدى الكرسي الرسولي مجبرون على إجراء لقاح "كورونا"
فيديو
بسعرٍ فلكي.. عرض "بلاي ستيشن 5" مغطى بالذّهب! (فيديو)
Lebanon 24
بسعرٍ فلكي.. عرض "بلاي ستيشن 5" مغطى بالذّهب! (فيديو)
18:00 | 2021-02-20
21/02/2021 13:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيورنتينا" يضرب "قاهر ميلان" بثلاثية في الدوري الإيطالي (فيديو)
Lebanon 24
"فيورنتينا" يضرب "قاهر ميلان" بثلاثية في الدوري الإيطالي (فيديو)
18:00 | 2021-02-20
21/02/2021 13:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 4 ملايين مشاهدة.. صورة تفضح خيانة زوجية! (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 4 ملايين مشاهدة.. صورة تفضح خيانة زوجية! (فيديو)
18:00 | 2021-02-19
21/02/2021 13:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact