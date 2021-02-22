سيئول تستدعي ديبلوماسياً يابانياً اعتراضاً على ادعاءات حول ملكية جزر "دوكدو"

استدعت وزارة الخارجية الكورية، اليوم الإثنين، ديبلوماسياً يابانياً لدى سيئول للتعبير عن احتجاجها على الادعاءات اليابانية المتجددة في ما يتعلق بملكيتها لجزر دوكدو الواقعة شرق البلاد.وأعربت الخارجية عن أسفها إلى هيروهيزا سوما المسؤول رفيع المستوى بالسفارة اليابانية لدى سيئول، بعد وقت وجيز من عقد محافظة شيمانه اليابانية حدثاً سنوياً للإعلان عن امتلاك اليابان الجزر الصخرية الواقعة في البحر الشرقي.وتأتي الموجة الأحدث من سلسلة من التوترات بين البلدين في الوقت الذي تسعى فيه سيئول إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع طوكيو بسبب خلافات تاريخية واقتصادية، وفي ظل دفع واشنطن للتقريب بين حليفتيها الآسيويتين لمواجهة التحديات المشتركة بما يشمل التهديدات الكورية الشمالية المستمرة، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبيةوطالما كانت جزيرة دوكو مصدراً للتوتر بين البلدين المتجاورين، حيث تستمرّ اليابان في ادعاء ملكيتها للجزر في مستنداتها السياسية وتصريحاتها العامة وحتى الكتب المدرسية.وتقع الجزر فعلياً تحت سيطرة كوريا الجنوبية، التي تنشر هناك قوة صغيرة الحجم من الشرطة منذ استقلالها عن الحكم الياباني الاستعماري 1910- 1945.