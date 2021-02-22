السودان يحذر من "تهديد خطير" بسبب قرار إثيوبي

اعتبر وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الاثنين، أن "إعلان إثيوبيا إعادة ملء سد النهضة في تموز المقبل، بمثابة تهديد لكافة مشاريع الري في الخرطوم".وأعرب ياسر عباس، عن أمله أن "يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي لا بؤرة للنزاع السياسي بين الدول الثلاثة"، مشيرا إلى أن "إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة في يوليو المقبل، يشكل تهديدا مباشرا لتشغيل سد الروصيرص"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وحذر وزير الري السوداني، من أن "كل مشاريع الري ومحطات مياه الشرب والري في النيل الأزرق إلى مدينة عطبرة بجانب 20 مليون نسمة مهددة بهذا الملء"، معربا عن أمله في "التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول باعتباره مهددا خطيرا للأمن القومي السوداني".وقال عباس، إن "على الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا التفكير بجدية في الفلسفة الأساسية لسد النهضة التي تدعو للتعاون الإقليمي، وتوليد الكهرباء من إثيوبيا، وزيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي من السودان، والصناعة من مصر"، مطالبا في الوقت ذاته، بتعزيز المفاوضات بوساطة أمريكية وأوروبية وأممية.