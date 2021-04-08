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عربي-دولي
94 حالة ظهور آثار جانبية للتطعيم خلال يوم في كوريا الجنوبية
Lebanon 24
08-04-2021
|
09:00
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، تسجيل 94 بلاغا عن ظهور أعراض جانبية بعد التطعيم بلقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت السلطات أن 90 من البلاغات تتعلق بالأعراض الشائعة والخفيفة مثل الصداع والحمى والشعور بالغثيان والقيء.
وتم رصد حالتي وفاة جديدتين بعد تلقي لقاح كورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 40، وكلتا الحالتين مرتبطتان بلقاح "أسترازينيكا"، ولم يتم تأكيد العلاقة السببية بين التطعيم والوفاة بعد.
ووصل العدد التراكمي للبلاغات عن ظهور أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا، إلى 11309 بلاغات منذ بدء حملة التطعيم في 26 شباط الماضي. ويمثل هذا 1,01% من إجمالي متلقي اللقاح البالغ عددهم مليونا و118221 شخصا.
وبين تلك البلاغات كان 10729 بلاغا أو 94.9% مرتبطا بلقاح "أسترازينيكا"، في حين كان 580 بلاغا أو 5,1% مرتبطا بلقاح "فايزر".
وحسب وكالة "يونهاب"، فإن ذلك يرجع أساسا، إلى أن عدد متلقي لقاح "أسترازينيكا" (903074 شخصا) أكثر بكثير من عدد متلقي لقاح "فايزر" (215,147 شخصا).
وأضافت الوكالة أن معظم حالات الوفاة بعد التطعيم تم التأكد من أنها لا علاقة لها باللقاح.
المصدر: روسيا اليوم
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