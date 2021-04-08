عربي-دولي

بريطانيا تكشف عن عملية دقيقة ضد "داعش" استغرقت 10 أيام في كهوف العراق

Lebanon 24
08-04-2021 | 11:00
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، ان "بريطانيا نفذت عدة ضربات جوية استهدفت تنظيم داعش  في شمال العراق الشهر الماضي في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت عشرة أيام".

 

وأضافت الوزارة، أن "قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم الإرهابي من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية، وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية".

 

واتخذ قرار الهجوم في 22 آذار عندما تم التأكد من تمركز قوات لـ"داعش" في شبكة من الكهوف في جبال مخمور. ونفذت ثلاث مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون هجوما باستخدام صواريخ ستورم شادو".

 

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن "المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربة".

 

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، "تواصل القوات المسلحة البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين وقوات التحالف اجتثاث إرهابيي داعش من المناطق التي يختبئون بها".

 

وقالت وزارة الدفاع، إنه "في إطار عملية منفصلة في الرابع من نيسان نجحت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مسلحة بصواريخ هيلفاير في استهداف مجموعة صغيرة من عناصر التنظيم في شمال سوريا على بعد حوالي 80 كيلومترا غربي الحسكة".

المصدر: سبوتنيك
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