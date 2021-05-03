كما لم تشاهده من قبل.. السعودية توثق الحجر الأسود بوضوح "غير مسبوق" (صور)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، صورا عالية الدقة والوضوح للحجر الأسود الموجود داخل الحرم المكي، تم التقاطها بتقنية حديثة.



وكشفت رئاسة شؤون الحرمين عن الصور عبر حساباتها الرسمية على "السوشيال ميديا"، والتي أوضحت أنه تم التقاطها بتقنية تسمى "فوكس ستاك بانوراما"، يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.



وبينت الرئاسة أن التصوير كان لمدة 7 ساعات بعدد صور 1050 "فوكس ستاك بانوراما"، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميغا بيكسل، واستغرقت معالجتها أكثر من 50 ساعة عمل.

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama)



ماهي هذه التقنية ؟هي تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة. pic.twitter.com/n0mWCPAw1r

— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 3, 2021

ويقع الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.







