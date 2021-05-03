كما لم تشاهده من قبل.. السعودية توثق الحجر الأسود بوضوح "غير مسبوق" (صور)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، صورا عالية الدقة والوضوح للحجر الأسود الموجود داخل الحرم المكي، تم التقاطها بتقنية حديثة.
وكشفت رئاسة شؤون الحرمين عن الصور عبر حساباتها الرسمية على "السوشيال ميديا"، والتي أوضحت أنه تم التقاطها بتقنية تسمى "فوكس ستاك بانوراما"، يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.
#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama)
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 3, 2021
ويقع الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.