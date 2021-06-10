عربي-دولي

مَهَمَة لإثبات القوة البحرية لإيران... سفينتان حربيتان في المحيط الأطلسي وواشنطن تراقب

Lebanon 24
10-06-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-831906-637589460872222068.jpg
Doc-P-831906-637589460872222068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، أن سفينتين حربيتين إيرانيتين وصلتا إلى المحيط الأطلسي، في خطوة تحدثت عنها الولايات المتحدة قبل أيام.


وقال التلفزيون الإيراني إن السفينتين أبحرتا "في مهمة لإثبات القوة البحرية لإيران"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ونشر التلفزيون مقطعا مصورا قصيرًا للمدمرة وهي تبحر عبر أمواج المحيط الأطلسي الهائجة.

ووصلت المدمرة الجديدة "سهند"، المحلية الصنع، وسفينة "مكران" لجمع المعلومات الاستخباراتية إلى المحيط الأطلسي بعد أن غادرتا
ميناء بندر عباس جنوبي إيران في 10 أيار الماضي، وفقا لمساعد القائد العام للجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري.

والسفينة "مكران" كانت ناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة عائمة بتزويدها بمنصة إطلاق متنقلة للمروحيات.

وقال سياري إن السفينتين، الموجودتين الآن في شمال الأطلسي، قامتا بالفعل بأطول رحلة بحرية إيرانية وأكثرها تحديًا وستواصلان طريقها، دون الخوض في تفاصيل المسار.

وأضاف سياري "تعمل البحرية على تحسين قدراتها البحرية وإثبات قدرتها على تحمل البحار والظروف الجوية غير المواتية في المحيط الأطلسي".

وقال إن "السفن الحربية لن ترسو في أي ميناء خلال المهمة".
 
 وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد حذرت قبل أيام انتقال الاستفزازات الإيرانية من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي.

وجاء هذا التحذير، بعدما نشرت وسائل إعلام أميركية تقارير عن رصد قوارب مطاطية سريعة على ظهر ناقلات إيرانية تتجه إلى المحيط الأطلسي.

وأكد البنتاغون بأنه لم يتم التحقق من خطورة هذه القوارب بعد، لكنه أكد احتفاظ بحق الرد في حال شكلت أي تهديد للولايات المتحدة. 

وتحدث مسؤولون أميركيون على أن وجهة السفن الإيرانية قد تكون فنزويلا، فيما قال تقرير معهد بحري إن فنزويلا قد تستخدم الزوارق الحربية الإيرانية للتشويش على حركة الملاحة في بنما.

لكن خبراء يرون أن قدرة إيران على إحداث أي تغيير في المحيط الأطلسي شبه منعدم، فأسطولها البحرية ضعيف، وقد تلقى ضربة قاسية قبل أيام معدودة عندما خسر أكبر سفنه البحرية.

وكانت السفينة "خرج" غرقت في خليج عمان بعدما اشتعلت فيها النيران.

وتعتبر "خرج" سفينة دعم لوجستي للبحرية الإيرانية، وهي قادرة على توفير الإمداد في البحر لسفنها الأخرى، والتي يمكنها أيضا رفع حمولات ثقيلة وتكون بمثابة نقطة انطلاق للمروحيات، حيث كانت تعد ركنا أساسيا في طموحات إيران خارج الشرق الأوسط.
ويقول معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير له، إن نظام الملالي يسعى إلى تطوير سلاح بحريته في مناطق بعيدة عن سواحل إيران، لكن في نهاية المطاف تبقى قوة طهران ذات قدرة محدودة على العمل في أعالي البحار.

وفي حين يحظى الحرس الثوري (الجيش العقائدي) بمئات القوارب السريعة، تضم بحرية الجيش النظامي ست فرقاطات متهالكة، وفق المعهد، فضلا عن 12 من زورق الدورية المزودة بصواريخ، وعدد من الغواصات الصغيرة، حسب المعهد نفسه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:52 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-06-10
15:00 | 2021-06-10
14:30 | 2021-06-10
13:30 | 2021-06-10
13:00 | 2021-06-10
12:30 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website