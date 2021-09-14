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الآلاف يتظاهرون ضد طالبان في قندهار

Lebanon 24
14-09-2021 | 15:30
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خرج آلاف الأفغان، الثلاثاء، إلى شوارع مدينة قندهار جنوبي أفغانستان، احتجاجات على قرار حركة طالبان التي تسيطر على البلاد، بإخلائهم من منازلهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي سابق وتلفزيون محلي إن آلاف الأفغان احتجوا، على أمر طالبان السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن.

وتجمع المحتجون أمام منزل الحاكم في قندهار بعد مطالبة نحو 3000 أسرة بمغادرة المجمع، وذلك وفق ما ذكره المسؤول الحكومي السابق الذي شاهد الحشد.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية حشودا من الناس يسدون طريقا في المدينة.

ويقيم في المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء أناس أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن.

وذكر المسؤول الذي تحدث مع بعض المعنيين بالقرار أنه تم إمهال الأسر، التي يقيم بعضها في المنطقة منذ قرابة 30 عاما، ثلاثة أيام للمغادرة.

طالبان ترفض التعليق

ولم يرد متحدث باسم حركة طالبان على طلب للتعقيب بشأن أوامر الإخلاء.

وانتهت احتجاجات متفرقة ضد الحركة، التي وصلت إلى السلطة بعد سيطرتها على العاصمة كابل قبل نحو شهر، باشتباكات دموية في بعض الأحيان. غير أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن أعمال عنف اليوم.
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