عربي-دولي

في هذا البلد... مسلحون يداهمون فندقًا ويخطفون 22 أجنبيًّا (فيديو)

Lebanon 24
15-09-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-864193-637673314639260359.jpg
Doc-P-864193-637673314639260359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حررت السلطات المكسيكية يوم الثلاثاء 22 أجنبيًّا معظمهم من كوبا وهايتي وفنزويلا اختطفهم مسلحون اقتحموا فندقًا في ولاية سان لويس بوتوسي، حسب المدعي العام في المنطقة.

وقال مكتب المدعي العام إنه "بينما كان معظم الأجانب الذين تم إنقاذهم من هايتي وكوبا، وردت تقارير عن وجود بعض الفنزويليين بينهم، منهم ثلاثة قاصرين وسيدة حامل".

وأعلنت الشرطة أن المجموعة المسلحة حضرت إلى الفندق في 3 حافلات صغيرة واختفت بعد اختطاف الأجانب.

كما خطف المسلحون 16 مكسيكيًّا ونهبوا فندق "سول واي لونا" في ماتهوالا على بعد 195 كيلومترًا شمالي مدينة سان لويس بوتوسي عاصمة المنطقة.

وقال أرتورو جارزا هيريرا المدعي العام للولاية إنه تم الإفراج عن المكسيكيين في وقت سابق.
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2021-09-16
02:00 | 2021-09-16
01:30 | 2021-09-16
01:00 | 2021-09-16
00:30 | 2021-09-16
00:00 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website