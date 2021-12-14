عربي-دولي

الأمم المتحدة تتهم "طالبان" بارتكاب 72 إعداما في أفغانستان

Lebanon 24
14-12-2021 | 11:30
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اتهمت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حركة "طالبان" بارتكاب 72 إعداما على الأقل في أفغانستان، خارج نطاق القانون.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من "عمليات إعدام خارج نطاق القضاء" ارتكبت بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة، مؤكدة أن حركة طالبان ارتكبت 72 منها.
وأعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ندى الناشف، أمام مجلس حقوق الإنسان أنه "بين أب وتشرين الثاني الماضيين، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان".
المصدر: روسيا اليوم
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