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زلزال يضرب منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط...اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-01-2022 | 01:30
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أعلن المعهد المصري لعلم الفلك والجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 6.6 درجات ضرب منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والقاهرة، الثلاثاء.
 
 
المصدر: الحرة
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