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عربي-دولي

تجسس لصالح روسيا... سجن عالم بارز في أميركا

Lebanon 24
22-06-2022 | 05:00
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حكمت محكمة أميركية، الثلاثاء، على عالم مكسيكي بارز بالسجن أربع سنوات بتهمة التجسس لحساب روسيا.

وأقر هيكتور كابريرا فوينتيس (37 عاما) بالذنب في شباط للعمل لحساب حكومة أجنبية دون إخطار السلطات الأميركية.
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وقال: "أشعر بالأسف الشديد والندم لما فعلته، وأعتذر من الولايات المتحدة".


وأضاف عالم الكيمياء الحيوية البارز "كل شخص يرتكب أخطاء في حياته وكان هذا خطأي الأكبر".

وأوقف هيكتور كابريرا فوينتيس الذي كان يعيش في سنغافورة، في العام 2020 في ميامي بتهمة تجسسه، لحساب موسكو، على "مصدر حكومي أميركي"، وفقا لوزارة العدل الأميركية.

وكان مسؤول روسي جنّده في العام 2019، وفق وثائق قضائية. وكان المتهم يواجه ما يصل إلى 10 سنوات في السجن.
(سكاي نيوز)
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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