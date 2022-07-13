Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تشعل حقول القمح على الحدود مع خيرسون.. فيديو يوثق

Lebanon 24
13-07-2022 | 04:46
A-
A+
Doc-P-970856-637933097574121211.png
Doc-P-970856-637933097574121211.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اتهم نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بإقدامها على إشعال النار في حقول القمح على الحدود مع خيرسون.

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن ستريموسوف قوله: "حلقوا بمروحية وأشعلوا النار في حقول القمح على خط الترسيم. هذا نظام نازي".

 

وأضاف ستريموسوف: "نظام كييف الحالي يعيش على المنح من الغرب، وهو غير مهتم بالناس العاديين. إنهم يحصلون على رواتبهم، وماذا يفعل الناس العاديون، وسكان أوكرانيا، يظل هذا السؤال مفتوحا".

The video shows Ukrainian Mi-24s setting fire to wheat fields in the Kherson region.

Advertisement

These actions are not accidental, but intentional. pic.twitter.com/sPJzbbiMaV

 
 
 

وتجتمع وفود عسكرية روسية وأوكرانية وتركية مع مسؤولين بالأمم المتحدة في إسطنبول يوم الأربعاء لإجراء محادثات بخصوص اتفاق محتمل لاستئناف الصادرات الآمنة للحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

 

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الثلاثاء عن إجراء هذه المحادثات.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين: "نعمل بجد بالفعل لكن لا يزال أمامنا طريق نقطعه. كثيرون يتحدثون عن ذلك. ونحن نفضل أن نحاول وننجز المهمة".

 

ويقول دبلوماسيون إن تفاصيل الخطة التي قيد المناقشة تشمل سفنا أوكرانية توجه سفن الحبوب داخل وخارج مياه الموانئ الملغومة، وأن توافق روسيا على هدنة أثناء نقل الشحنات بينما تقوم تركيا، بدعم من الأمم المتحدة، بتفتيش السفن لتهدئة مخاوف روسيا من تهريب أسلحة.

 

وأثارت أوكرانيا الثلاثاء الآمال في زيادة صادرات الحبوب على الرغم من الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفن بدأت في المرور عبر مصب مهم لنهر الدانوب.

 

وتعد أوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح على مستوى العالم، كما أن روسيا تعد مُصدِّرا كبيرا للأسمدة، بينما تعتبر أوكرانيا منتجا مهما لزيت الذرة وزيت دوار الشمس.

(سكاي نيوز)

المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-07-13
06:00 | 2022-07-13
05:30 | 2022-07-13
05:00 | 2022-07-13
04:30 | 2022-07-13
04:00 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website