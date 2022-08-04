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هل كانت "طالبان" تعرف مكان الظواهري؟

Lebanon 24
04-08-2022 | 09:30
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أعلنت حركة "طالبان"، أنه ليس لديها معلومات عن وجود زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي قُتل بغارة جوية أميركية في كابل، في أفغانستان.

وقالت "طالبان" في بيان إن "قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية أصدرت تعليماتها لأجهزة المخابرات بإجراء تحقيق شامل وجاد في الحادث".
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(روسيا اليوم)
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