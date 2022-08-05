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عربي-دولي
كتائـب القسام: دماء شعبنا لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال
Lebanon 24
05-08-2022
|
13:00
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اعلنت كتائـب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن "دماء شعبنا لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال"، وذلك ردا على غارات اسرائيلية على قطاع غزة أدت الى مقتل 8 فلسطينيين بينهم طفلة.
وقالت كتائب القسام في بيان "ننعى الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني وعلى رأسهم القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري".
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ونعى الجناح السياسي لحركة حماس في بيان "الشهيد القائد تيسير الجعبري (أبو محمود) قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي استهدفته يد الغدر الصهيونية عصر اليوم الجمعة 7 محرم 1444 هجرية، الموافق 5 آب 2022، بعد مسيرة حافلة بالتضحية والعطاء والجهاد لوطنه ولشعبه ولقضيته ولأمّته، وإن شعبنا الفلسطيني إذ يودع اليوم قائدا ومجاهدا فذا لحق بركب القادة الشهداء، فإننا نؤكد أن العدو الصهيوني وحده يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا العدوان الغاشم".
وقالت حماس إن "جرائم العدو في استهداف شعبنا وأبطاله المقاومين، لن يكون مصيرها سوى الخيبة والخسارة، ولن تدفع مقاومتنا إلا للمضي قدماً على طريق ذات الشوكة دفاعاً عن شعبنا وحقوقه المشروعة حتى تحرير الأرض والمقدسات وتحقيق حلم العودة".
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