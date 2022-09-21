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عربي-دولي

زيلينسكي يدعو في خطاب أمام الأمم المتحدة الى فرض عقاب عادل ضدّ روسيا

Lebanon 24
21-09-2022 | 17:30
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أجازت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشاركة في أعمال الجمعية العمومية الـ77، الأسبوع المقبل، عبر إلقاء كلمته عبر تقنية الفيديو.
وكانت موسكو قد عارضت مشاركة زيلينسكي عبر تقنية الفيديو، مشيرة إلى أن قرار السماح له بتسجيل مثل هذا الإجراء يتعارض مع القواعد التي وضعتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما قدمت أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وكولومبيا، اقتراحا لاستثناء الرئيس الأوكراني بتمكينه من إلقاء كلمته عن بعد.
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دعا زيلينسكي في خطابه أمام الأمم المتحدة إلى فرض "عقاب عادل" ضدّ روسيا.
وقال زيلينسكي: "روسيا ارتكبت جرائم ضدّنا ونطالب بعقابها"، مضيفاً: " يجب حرمان روسيا من "حق النقض" والتصويت في مجلس الأمن".
وتابع: "وقف التجارة والمعاملات مع الطرف المعتدي هما جزءان من صيغة السلام المنشودة"، مضيفاً: "هناك شروط لتحقيق السلام مع روسيا وهي غير قابلة للتفاوض، ولن نسمح لها بالانتصار علينا".
وأردف بالقول: "101 دولة صوتت لصالح بث كلمتي أمام الجمعية العامة مقابل 7 دول فقط عارضت بث الكلمة"، مؤكداً أن "روسيا ستضطر لوقف حربها على أوكرانيا".
وقال: "يجب إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة روسيا على جريمة العدوان على دولتنا وأعددنا خطوات محددة بهذا الشأن"، مضيفاً: "أستبعد التوصل إلى تسوية تخرج عن نطاق صيغة السلام الأوكرانية".
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