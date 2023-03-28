بعد أن تهشمت أكثر من 30 عظمة في جسده.. الممثل الشهير يمشي على قدميه للمرة الأولى (فيديو)

نشر الممثل الأميركي جيريمي رينر مقطع فيديو له، ظهر فيه وهو يمشي على قدميه في وضع مستقيم للمرة الأولى منذ أن تهشمت أكثر من 30 عظمة في جسده إثر تعرضه لحادث مروع قبل 3 أشهر.

وظهر رينر في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، وهو يتحدث مع أحد معارفه، موضحا أنه يستخدم 40 بالمئة فقط من وزنه على الجهاز.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023 Advertisement

وعلق الممثل العالمي على الفيديو قائلا: "علي الآن أن أجد أشياء أخرى لأشغل وقتي حتى يتمكن جسدي من التعافي بشكل كامل".





وكان قد تعرّض نجم هوليود إلى حادث مروّع في كانون الثاني الماضي، بعد أن سقطت عليه جرافة ثلج تزن 6 أطنان بالقرب من منزله.

وخضع جيرمي منذ ذلك الحين لعمليتين جراحيتين، واحدة لوضع دبابيس معدنية حول ساقيه وأخرى على صدره، ومنذ ذلك الحين وهو يعتمد على كرسي متحرك. (فوشيا)