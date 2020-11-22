فنون ومشاهير

للمرة الأولى زينب فياض تغني لوالدتها هيفا وهبي.. هل تصالحتا بعد سنوات من القطيعة؟ (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2020 | 09:00
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نشرت زينب فيّاض ابنة الفنانة هيفا وهبي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على إنستغرام، ظهرت فيه برفقة ابنتها دانييلا وهما تغنيان أغنية "توتة توتة" لهيفا.

 

وعلقت زينب على الفيديو بالقول:الفقرة اللي كلكن بتحبوها فقرة "انا ودانييلا".دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة كل اليوم".

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

 

 
 

وهي المرة الأولى التي تغني فيها زينب لوالدتها بعد سنوات طويلة من القطيعة بينهما.

 

وقد تساءل متابعو زينب ان كانت تصالحت مع والدتها ام أن هناك صلحة قريبة؟

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