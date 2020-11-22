للمرة الأولى زينب فياض تغني لوالدتها هيفا وهبي.. هل تصالحتا بعد سنوات من القطيعة؟ (فيديو)

نشرت زينب فيّاض ابنة الفنانة هيفا وهبي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على إنستغرام، ظهرت فيه برفقة ابنتها دانييلا وهما تغنيان أغنية "توتة توتة" لهيفا.

وعلقت زينب على الفيديو بالقول:الفقرة اللي كلكن بتحبوها فقرة "انا ودانييلا".دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة كل اليوم".

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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)





وهي المرة الأولى التي تغني فيها زينب لوالدتها بعد سنوات طويلة من القطيعة بينهما.

وقد تساءل متابعو زينب ان كانت تصالحت مع والدتها ام أن هناك صلحة قريبة؟