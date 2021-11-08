ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)

حلت الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح ضيفة على الإعلامية رابعة الزيات ضمن برنامج "شو القصة" وتحدثت بالتفاصيل عن الخيانة التي تعرضت لها من قبل صديقتها المقربة.

وقالت ماغي ان صديقتها سرقت مئات آلاف الدولارات منها وهي رفعت دعوى ضدها، وبكت كثيرا حين قامت بذلك.

وتابعت ماغي: "خيبة من صديقة كنت اعتبرها أعز من روحي وكنت أقول لها انها أعز من أختي تعرفت عليها أواخر العام 1988 وكانت تقف إلى جانبي دائما وكانت تعيش في منزلنا وسلمتها كل شيئ لأنني كنت أثق بها."

وأضافت ماغي: "أنا لا اعرف الذهاب إلى المصارف ولا أحب التعامل بالمال وكل ما يصلني من شيكات كنت أسلمها إياها لكي تضعها في مصرفين أتعامل معهما. واكتشفت العام الماضي انها سرقت كل أموالي من المصرفين بموجب توكيل أعطيتها إياه وسرقت كل أموالي التي جمعتها خلال 40 سنة من العمل وكانت تسحبهم على مدار سنوات وقبل أزمة المصارف ولم يبق معي إلا عشر العشر. "