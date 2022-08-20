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فنون ومشاهير

ممثلة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور: حاولت الانتحار وهذه الفنانة اتهمتني بإقلامة علاقة مع زوجها

Lebanon 24
20-08-2022 | 09:50
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كشفت الفنانة السورية تولين البكري، أنها حاولت الانتحار مرتين، وتناولت جرعات زائدة من الأدوية، معربة عن أسفها لفعلها ذلك.
 
وأشارت البكري، في مقابلة تلفزيونية مع الاعلامية رابعة الزيات، إلى أنها خضعت لجلسات علاج نفسي، حيث تم تشخيص حالتها العقلية بمرض ثنائي القطب بنسبة ضئيلة، لكن مع مرور الوقت تغير التشخيص، لتظهر أن مشكلتها تكمن في التمسك بالماضي والعيش فيه كما لو كان الحاضر.
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ونوهت البكري بان اسمها الحقيقي هو "حياة"، وقمست مسار حياتها إلى ثلاث مراحل، الطفولة السيئة حسب تعبيرها، ومرحلة الزواج وكانت الاسوأ بالنسبة اليها، والمرحلة الاخيرة هي الثالثة مع عودتها الى الفن وطلاقها من زوجها. كما أشارت تولين الى انّها دخلت في علاقتين عاطفيتين بعد طلاقها، إحداهما كانت مع فنان سوري شهِير، لمدة عامين، ولم تنته بالزواج بسبب الخلافات بينهما، فيما العلاقة الثانية استمرت لـ4 سنوات ثم انفصلت عنه لعدم رغبته في الزواج من سيدة مطلقة.
 
 وكشفت تولين انّ فنانة شهيرة اتهمتها باقامة علاقة مع زوجها، والهدف كان لمجرد تشويه سمعتها، متهمة تلك الفنانة التي رفضت الكشف عن اسمها بانها "وضيعة" وسبق ان "دمرت" حياة اكثر من فنانة من بينهن ديما بياعة ودمية الجندي.
 
 
المصدر: فوشيا
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