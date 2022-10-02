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فنون ومشاهير

هل تزوجت ميرفت أمين من رجل اعمال شهير بالسّر؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 05:00
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إنتشر خلال الساعات الماضية خبر زواج الممثلة المصرية ميرفت امين من رجل اعمال مصري في سرية تامة بشكل كبير بين المتابعين.

وتداولت بعض المواقع الاخبارية هذا الخبر، مشيرة الى ان الممثلة المصرية البالغة من العمر 75 عاماً قد تزوجت من رجل اعمال في حفل زفاف سري.
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وفي ظل الجدل الذي اثاره هذا الخبر، فإن الممثلة المصرية لم تعلق على الموضوع سواءً نفيا او ايجابا.
المصدر: الجديد
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