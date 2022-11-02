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لبنان

"القوات" والتيار" تحفظا وبري تراجع عن الدعوة الى الحوار

Lebanon 24
02-11-2022 | 05:10
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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب  نبيه بري ما يلي:
 
بعد إستمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، يعتذر الرئيس  بري عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الإعتراض والتحفظ سيما من كتلتي "القوات" و"التيار".
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