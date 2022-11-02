"القوات" والتيار" تحفظا وبري تراجع عن الدعوة الى الحوار

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي:

بعد إستمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، يعتذر الرئيس بري عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الإعتراض والتحفظ سيما من كتلتي "القوات" و"التيار".