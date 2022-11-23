لا إصابات ولا وفيات جديدة بالكوليرا!

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان "عدم تسجيل اصابات جديدة ، وسجل العدد التراكمي 586، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20".كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.