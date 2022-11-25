مسعى جديد لباسيل.. هذه آخر نواياه

كشفت مصادر سياسية مطّلعة أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم يقطع تواصله مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد زيارته إلى الأخير قبل نحو أسبوعين.

وأشارت المصادر إلى أنّ باسيل لن يُقدِم الآن على زيارة برّي مُجدداً، موضحةً أنّ "هناك نية لدى الأوّل بزيارة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مُجدداً لمواكبة الملف الرئاسي".

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وكشفت المصادر أنّ باسيل تلقى عتباً واضحاً من الحزب إزاء المواقف التي أطلقها مؤخراً، مشيرة إلى أنّ "تنسيقه مع حارة حريك ما زال قائماً ولا ينقطع رغم بعض الذبذبات التي شهدتها المواقف مؤخراً".