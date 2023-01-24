Advertisement

لبنان

لقاء مرتقب... بين أهالي الشهداء والضحايا مع مكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-01-2023 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1031773-638101694851813573.jpeg
Doc-P-1031773-638101694851813573.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُعقَد لقاء بعد نصف ساعة من الآن في نقابة المحامين بين أهالي الشهداء والضحايا مع مكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
التحضيرات على قدم وساق في طرابلس هذه الليلة لتنظيم تظاهرة غداً باتجاه مجلس النواب في بيروت دعماً لنواب الثورة وأهالي الشهداء ولتحفيز انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
24/01/2023 17:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة "الرياضة" في نقابة المحامين.. لنشر الثقافة القانونية الرياضية
lebanon 24
24/01/2023 17:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كسبار استقبل وليام نون مع وفدٍ في نقابة المحامين
lebanon 24
24/01/2023 17:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين في بيروت: نحذر من مغبّة العودة إلى النظام البوليسي
lebanon 24
24/01/2023 17:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

نقابة المحامين

أهالي الشهداء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2023-01-24
06:00 | 2023-01-24
03:46 | 2023-01-24
04:30 | 2023-01-24
04:00 | 2023-01-24
10:26 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website