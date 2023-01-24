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لبنان

أزمة تُفاجئ سوق الدولار.. ماذا فعل الصّرافون قبل ساعات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2023 | 14:19
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وسطَ الارتفاع الكبير لسعر الدّولار في السّوق الموازية وتجاوُزه عتبة الـ53 ألف ليرة لبنانيّة، تبيّن أنّ إشكالاتٍ موضعيّة حصلت بين عددٍ من الصرّافين خلال السّاعات الماضية، وسببها "تثبيتُ أسعارٍ" لمبالغ بالدولار سيتمّ بيعها في السوق.
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وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ بعض الصرّافين بادرَ إلى تثبيت مبالغ بالدولار لبيعها على سعر 52500 ليرة لبنانية لصرّافين آخرين، إلا أنّ القفزة المفاجئة للعملة الخضراء في السوق الموازية دفعت بأول جهة إلى "تغيير التزاماتها" بتثبيت السعر تجنباً للخسائر، فحصلَت مناوشات كبيرة مع الآخرين الذين اعتبروا الأمر بمثابة "عدم إلتزام واضح بالتعاملات".

وأشارت مصادر ناشطة في السّوق الموازية إلى أنّ "التقلبات الكبيرة في سعر الدولار ستؤدي إلى تأجيج الصراعات بين الصرافين، لاسيما أن عدداً كبيراً منهم مُنيَ بخسائر ضخمة نتيجة البيع والشراء في السوق ومن دون سقوفٍ واضحة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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