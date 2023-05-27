حظوظه تراجعت ولم يطلب شيئاً منذ البداية!

يقول وزير سابق، خلال دردشة خاصة، إنّ "حظوظه لتولي منصب حاكمية مصرف لبنان تراجعت ويفضّل عدم التداول بإسمه إعلامياً"، وأنّه ابتعد عن الإتصالات السياسية بالكامل في الأيام الأخيرة وتفرّغ لعائلته خارج لبنان، على اعتبار أنّه "لم يطلب شيئاً منذ البداية".

Advertisement