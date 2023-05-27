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لبنان

حظوظه تراجعت ولم يطلب شيئاً منذ البداية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2023 | 02:15
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يقول وزير سابق، خلال دردشة خاصة، إنّ "حظوظه لتولي منصب حاكمية مصرف لبنان تراجعت ويفضّل عدم التداول بإسمه إعلامياً"، وأنّه ابتعد عن الإتصالات السياسية بالكامل في الأيام الأخيرة وتفرّغ لعائلته خارج لبنان، على اعتبار أنّه "لم يطلب شيئاً منذ البداية".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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