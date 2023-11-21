كلاس زار قناة "الميادين": استهداف الشهيدين إخفاء للحقيقة وقتل للحرية

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زار وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس قناة "الميادين"، تضامنا معها وتحية لروح شهيديها فرح عمر وربيع معماري والشهيد حسين عقيل.وكان في استقبال كلاس المدير العام لقناة "الميادين" طوني عون، حيث قال "لست هنا في الميادين وزيرا بل زميلا، معزيا بالشهود الاحياء، الذين يستشهدون على الهواء مباشرة، في معرض اسكات الصوت واخفاء الحقيقة وقتل الحرية".وتقدم كلاس بخالص التعازي القلبية من وزير الإعلام المهندس زياد مكاري ونقابتي الصحافة والمحررين والجسم الاعلامي ككل وأهالي الشهداء وأصدقائهم.