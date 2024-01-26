Advertisement

لبنان

صاروخٌ مثير بحوزة "حزب الله".. ماذا تكشف المعلومات عن "فلق 1"؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1157159-638418770419871854.jpg
Doc-P-1157159-638418770419871854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتاً إعلان "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستخدامه صاروخ "فلق 1" في هجماته ضدّ مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.
 
ومنذ 8 تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء المعارك بين الحزب وجيش العدو الإسرائيلي، لم يُعلن الحزب عن إدخال هذا الصاروخ إلى المعارك، في حين أنهُ كان يتحدث عن إستخدام صواريخ أخرى مثل "بركان".
Advertisement
 
مصادر "حزب الله" قالت لـ"لبنان24" إن هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها ذكر اسم صاروخ "فلق 1" في البيانات الصادرة عن الحزب بشأن هجماته، مشيرة إلى أن الصاروخ المُشار إليه هو إيراني الصنع ومضاد للدروع والدبابات.
 
ماذا نعرف عن "فلق 1"؟
 
من خلال البحث عن خصائص هذا الصاروخ، يتبين التالي:
 
- المدى الأقصى للصاروخ: 10 كيلومترات 
 
- الارتفاع الأقصى لتحليق الصاروخ: 3500 م
 
- وزن الصاروخ: 113 كيلوغراماً
 
- وزن الرأس الحربي: 50 كيلوغراماً
 
- طول الصاروخ: 1.32 متراً
 
- عيار الصاروخ: 240 ميلمتراً.
 
بحسب المعلومات المتوافرة بشأنه، فإنّ "فلق 1" هو نظامٌ صاروخي إيراني الصنع، وتم تطويره في التسعينيات من قبل مجموعة شهيد باقري الصناعية، وهي جزء من منظمة الصناعات الفضائية الجوية.
 
المعطيات أيضاً تلفت إلى أنّ الوقود المستخدم للصاروخ هو من النوع الصلب ذو القاعدة المزدوجة، ويتم تثبيته على مركبة جيب خفيفة 4 × 4 عابرة للضواحي بها 6 صواريخ عيار 240 مم في وضع جاهز للإطلاق في قاذفة من نوع الإطار في الخلف.
 
موقع "defense-arab" المختص بالشؤون العسكرية والدفاعية كشف أنّ صاروخ "فلق 1" يختلف عن القاذفة المعروفة باسم "فلق 2"، وأضاف: "الصاروخان فلق 1 و 2 ينطلقنا بسرعة تفوق سرعة الصوت، إلا أن سرعة فلق 2 تفوق سرعة فلق 1 بنسبة 85%، وذلك لامتلاكه محركاً أكبر وأقوى". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2024-01-26
08:50 | 2024-01-26
12:17 | 2024-01-26
12:04 | 2024-01-26
11:31 | 2024-01-26
11:15 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24