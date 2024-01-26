صاروخٌ مثير بحوزة "حزب الله".. ماذا تكشف المعلومات عن "فلق 1"؟

كان لافتاً إعلان "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستخدامه صاروخ "فلق 1" في هجماته ضدّ مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.

ومنذ 8 تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء المعارك بين الحزب وجيش العدو الإسرائيلي، لم يُعلن الحزب عن إدخال هذا الصاروخ إلى المعارك، في حين أنهُ كان يتحدث عن إستخدام صواريخ أخرى مثل "بركان".

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مصادر "حزب الله" قالت لـ"لبنان24" إن هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها ذكر اسم صاروخ "فلق 1" في البيانات الصادرة عن الحزب بشأن هجماته، مشيرة إلى أن الصاروخ المُشار إليه هو إيراني الصنع ومضاد للدروع والدبابات.

ماذا نعرف عن "فلق 1"؟

من خلال البحث عن خصائص هذا الصاروخ، يتبين التالي:

- المدى الأقصى للصاروخ: 10 كيلومترات

- الارتفاع الأقصى لتحليق الصاروخ: 3500 م

- وزن الصاروخ: 113 كيلوغراماً

- وزن الرأس الحربي: 50 كيلوغراماً

- طول الصاروخ: 1.32 متراً

- عيار الصاروخ: 240 ميلمتراً.