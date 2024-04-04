Advertisement

لبنان

تعدّيات بيئيّة فاضحة على موقع طبيعي... ماذا يحصل في كفردبيان؟

Lebanon 24
04-04-2024 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1183160-638478409235628159.jpg
Doc-P-1183160-638478409235628159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "جمعية الأرض - لبنان"، في بيان "ان محيط جسر الحجر الطبيعي في كفردبيان، المصنّف موقعا طبيعيا بموجب المرسوم 434 الصادر بتاريخ ١٩٤٢/٣/٢٨، يتعرض لتعدّيات بيئيّة فاضحة، حيث تقام عدّة أعمال بناء وحفريّات وشق طريق في هذه المنطقة الحسّاسة بيئيّاً  ضمن شعاع الحماية للجسر المحدّد بثلاثمائة متر بحسب المرسوم نفسه، وضمن حرم موقع نهر الكلب الطبيعي المحمي من قبل وزارة البيئة بموجب القرار ١/٩٧ الصادر في ١٩٩٨/٧/٢.
Advertisement

وأِشار البيان الى "أن هذا النوع من الأعمال يخضع حكماً لمرسوم أصول تقييم الاثر البيئي رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣. ويتوجب على بلديّة كفردبيان التحرك سريعاً لوضع حد لهذه الجريمة في حق بيئة لبنان وإرثه الطبيعي".

وختم :"لا يجوز التذرع بجل القانون!".




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:22 | 2024-04-04
12:06 | 2024-04-04
11:56 | 2024-04-04
11:48 | 2024-04-04
11:42 | 2024-04-04
11:36 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24