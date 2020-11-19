اصابة جديدة بكورونا في منيارة

أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة عن تسجيل إصابة جديدة بكورونا، ودعت كل من تخالط بها أو يعاني من عوارض التواصل مع اللجنة الصحية.





وطالبت أهالي البلدة الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة.