لبنان

اصابة جديدة بكورونا في منيارة

Lebanon 24
19-11-2020 | 20:49
A-
A+
Doc-P-767573-637414157717872167.jpg
Doc-P-767573-637414157717872167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة عن تسجيل إصابة جديدة بكورونا، ودعت كل من تخالط بها أو يعاني من عوارض التواصل مع اللجنة الصحية.


وطالبت أهالي البلدة الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة.
مواضيع ذات صلة
بلدية منيارة: شفاء 3 حالات وإصابة جديدة بكورونا
lebanon 24
20/11/2020 00:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابتان جديدتان بكورونا في منيارة.. وحالة شفاء
lebanon 24
20/11/2020 00:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة جديدة بكورونا في منيارة.. وعلى المخالطين المراجعة
lebanon 24
20/11/2020 00:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كورونا في منيارة: 4 إصابات جديدة... وإقفال مدرسة حتى ظهور نتائج المخالطين
lebanon 24
20/11/2020 00:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24

منيارة

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:13 | 2020-11-20
00:08 | 2020-11-20
00:04 | 2020-11-20
23:55 | 2020-11-19
22:55 | 2020-11-19
22:34 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website