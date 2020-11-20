لبنان

عكر استقبلت سفيرة كندا ورحمة والقائم بالاعمال العراقي

Lebanon 24
20-11-2020 | 14:21
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- إستقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر السفيرة الكندية شانتال تشيستني يرافقها المستشارة السياسية مانو بوكلير والملحق العسكري ديفيد جونز.

وجرى عرض للأوضاع العامة والمساعدات المتعلقة بالمتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت.

الوزيرة عكر أكدت أن "العمل جار من أجل النهوض بالقطاعين الصحي والتعليمي في ظل وباء كورونا والوضع الإقتصادي الصعب".

من جهتها، السفيرة الكندية جددت "دعم بلادها للبنان في عدد من المجالات، ولا سيما دعم الجيش"، وأملت "تأليف الحكومة في أقرب وقت"، وهنأت الوزيرة عكر بعيد الإستقلال.

القائم بالأعمال العراقي
والتقت الوزير عكر القائم بالأعمال العراقي أمين عبد الإله النصراوي يرافقه المستشار السياسي الدكتور أحمد جمال ومدير القسم السياسي في السفارة براء صبري، وجرى بحث في نتائج زيارتها للعراق.

رحمة
وزيرة الدفاع إستقبلت ايضا رئيس حزب التضامن النائب السابق إميل رحمة، وعرضت معه شؤونا إنمائية، ولا سيما إستصلاح الأراضي وشق الطرقات في الجرود.
وهنأ رحمة الوزيرة عكر بعيد الإستقلال.
وشدد بعد اللقاء على "ضرورة تأليف الحكومة اليوم قبل غد وأمس قبل اليوم من أجل إنقاذ لبنان".
 
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