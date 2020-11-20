برقيتان ملكيّتان لرئيس الجمهورية بمناسبة الإستقلال!

واصل رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، تلقي برقيات التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ77 للاستقلال، حيث تلقى اليوم برقيتَيْن من كلّ من ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وملك الأردن، عبد الله الثاني.

برقية الملكة اليزابيث

وجاء في برقية الملكة البريطانية اليزابيث الثانية: "يسرني أن أوجه إلى فخامتكم تحياتي القلبية بمناسبة اليوم الوطني، مقرونة بأطيب التمنيات للشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة".

برقية ملك الأردن

وجاء في برقية الملك الأردني عبد الله الثاني: "يسرني أن أغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لأبعث إلى فخامة أخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار".

كما وردت برقيات تهنئة بالاستقلال من كل من: رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، امبراطور اليابان ناروهيتو، رئيس جمهورية المانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير، رئيسة جمهورية اليونان كاترين ساكيلاروبولو، وقائد قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول.