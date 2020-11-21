لبنان

إنتزاع ثلث وزاري معطّل

Lebanon 24
21-11-2020 | 00:03
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لمس متابعون لملف التأليف، أن تياراً موالياً، يسعى لإنتزاع ثلث وزاري معطّل من حكومة الـ18، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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