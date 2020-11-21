لبنان

بعد فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... بلدية الحدت تحذّر: لعدم فتح الأبواب لأي طارق!

Lebanon 24
21-11-2020 | 11:00
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أصدرت بلدية الحدت تحذيراً للأهالي والمواطنين بعد حصول عملية فرار جماعية من سجن قصر عدل بعبدا صباح اليوم.

ومما جاء في التحذير:

"بنتيجة عملية هروب عدد كبير من المساجين من سجن بعبدا صباح اليوم السبت 21 تشرين الثاني، وما تلاها من عمليات تعقب وملاحقة يقوم بها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في منطقتي بعبدا والحدت والجوار، وبالنظر الى خطورة الفارين وإحتمال تسللهم الى الشوارع والأبنية، تحذر بلدية الحدت جميع المواطنين وتطلب منهم التنبه لهذا الخطر وعدم فتح أبواب المنازل لأي طارق قبل التثبت من شخصه، والابلاغ فوراً عن أي شبهة."
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