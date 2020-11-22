إدارة الازمات في قضاء الكورة: 6 حالات إيجابية

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية اليوم، تسجيل 6 حالات إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي: بدنايل 2، كوسبا 1، النخلة وحارة الخاصة 1، قيد التحقق 2 .

ودعت الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، كما ناشدت المصابين وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية، متمنية لهم الشفاء العاجل.