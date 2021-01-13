حرق دواليب في العاقورة.. وكشف هويّة الفاعل!

أوضح رئيس بلدية العاقورة منصور وهبه في بيان أنه تقدم بإخبار إلى النيابة العامة البيئية والقوى الأمنية بعد التأكد من حرق للدواليب بكمية كبيرة على حدود جرد العاقورة وفتوح كسروان، معلنا أنه "تم تحديد نوع الشاحنة وكشف هوية الفاعل وهو ك.ف.ع من بلدة عرسال".

وأكد أن "هذه الجريمة البيئية لها عواقب وخيمة على المياه الجوفية التي تنبع من جبل المنيطرة في أعالي العاقورة شرقا الى نهر العاصي، وغربا الى نهر ابراهيم".