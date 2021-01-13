إنقلاب مروع لسيارة في حارة صيدا أدى لإصابة رجل وزوجته وأولادهم (صور)

افاد مراسل "لبنان 24" عن سقوط 5 جرحى جراء انقلاب سيارة في منطقة "مار الياس"- حارة صيدا، هم رجل وزوجته واولادهما الثلاثة حيث اصيبوا بجروح مختلفة عمل عناصر اسعاف جمعية الرسالة الصحية على اسعافهم.