لبنان

الاهالي القاطنون بجوار انبوب النفط في ببنين شكوا من الضرر البيئي بعد الحريق

Lebanon 24
14-01-2021 | 11:57
A-
A+
Doc-P-784228-637462223729246092.jpg
Doc-P-784228-637462223729246092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكا السكان القاطنون بجوار انبوب النفط الذي تعرض للاحتراق في 14 تشرين الثاني في محلة ببنين العبدة من آثار الحريق، ونتجت منه تجمعات لبرك من النفط والترسبات وانبعاث روائح كريهة، مما يشكل ضررا بيئيا على صحة السكان.

ولفت الاهالي الى انهم راجعوا مرارا وتكرار بلدية ببنين العبدة والمديرية العامة لوزارة الطاقة والنفط، وحتى تاريخ اليوم لم يحرك احد ساكنا. وناشدوا المسؤولين رفع الضرر اللاحق بهم في أقصى سرعة خوفا من كارثة صحية يتعرضون لها تضاف الى معاناتهم بمواجهة وباء الكورونا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:32 | 2021-01-14
15:30 | 2021-01-14
15:07 | 2021-01-14
15:06 | 2021-01-14
14:35 | 2021-01-14
14:16 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website