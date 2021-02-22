أم تهدد باحراق نفسها داخل احد المصارف في الحمرا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه وخلال الإعتصام الذي دعت اليه الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، هددت إحدى الامهات باحراق نفسها داخل احد المصارف في الحمرا، لانهم "رفضوا تحويل المال لابنها في الخارج".

