لبنان

مجهول اطلق النار على بسطة قهوة في الميناء

Lebanon 24
22-02-2021 | 20:49
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قام مجهول يستقل دراجة نارية باطلاق النار من سلاح حربي "كلشينكوف" بإتجاه بسطة قهوة على الكورنيش البحري في مدينة الميناء، وفر الى جهه مجهولة، واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
 
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