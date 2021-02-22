مجهول اطلق النار على بسطة قهوة في الميناء

قام مجهول يستقل دراجة نارية باطلاق النار من سلاح حربي "كلشينكوف" بإتجاه بسطة قهوة على الكورنيش البحري في مدينة الميناء، وفر الى جهه مجهولة، واقتصرت الاضرار على الماديات.