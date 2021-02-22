الطبش : يا ريت جماعة التشويش بيهتموا بالبلد

غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر" :"ما لحق وصل، حتى بلشوا تشويش عليه..

يا ريت جماعة التشويش بيهتموا بالبلد، قد ما بيصرفوا وقت عالحكي البلا طعمة وعالثرثرة السخيفة".