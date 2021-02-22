لبنان

الطبش : يا ريت جماعة التشويش بيهتموا بالبلد

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:36
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غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر" :"ما لحق وصل، حتى بلشوا تشويش عليه..
يا ريت جماعة التشويش بيهتموا بالبلد، قد ما بيصرفوا وقت عالحكي البلا طعمة وعالثرثرة السخيفة".
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رولا الطبش

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