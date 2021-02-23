إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي

عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) المُتعلّق بتقديم التوقيت المحلّي، ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من آذار، ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من تشرين الأول من كلّ عام، يذكّر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب "تقديم السّاعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 27-28 آذار 2021 تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي".