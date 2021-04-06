المفتي دريان استقبل جبر وقباني

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس عمدة مؤسسات دار الأيتام الإسلامية فاروق جبر، والمدير العام للمؤسسات الوزير السابق الدكتور خالد قباني، مهنئين بقدوم شهر رمضان المبارك، وتم التداول في الشؤون الإسلامية والخيرية والاجتماعية.