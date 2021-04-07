لبنان

اليكم الجدول الأسبوعي الجديد للخبز... هل تغير سعر الربطة؟

Lebanon 24
07-04-2021 | 17:48
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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول قراراً حدد بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك استنادا إلى سعر القمح  في البورصة العالمية، واستنادا إلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، واستنادًا لدراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً لما يلي:

-ربطة حجم كبيــــر: زنة 920 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2500 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

-ربطة حجم وســـط: زنة 440 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1750 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

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