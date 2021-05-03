26
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
واشنطن والرياض غير معنيتين: محاولة باريس الأخيرة لن تُحدث خرقاً
Lebanon 24
03-05-2021
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في"الاخبار": لا يعوّل كثير من الأوساط السياسية اللبنانية على قدرة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على تحقيق أيّ خرق في المشهد الحكومي. المفارقة أن مصادر فرنسية معنية ومطّلعة على ما يرافق الزيارة، لا ترى فيها، أيضاً، سوى «محاولة أخيرة» تقوم بها باريس لإيجاد حل للأزمة اللبنانية العالقة، من دون توقّع أي مستجدّات تبدّل من حال الجمود الحالية. صحيح أن باريس تعبّر، من خلال رفع مستوى اهتمامها عبر إيفاد جان إيف لودريان تحديداً وليس موفدين رئاسيين ودبلوماسيين كما حصل في الأشهر الأخيرة، إلا أن الرهان يجب ألا يكون كبيراً، وفق عدد من المعطيات والعوامل التي تحيط بالزيارة الفرنسية.
لا يتم التحرك الفرنسي المتجدد بتنسيق مع الرياض ولم يحُز رضاها. لا تزال الرياض على موقفها غير المبالي بالتشكيل الحكومي، لا بل إن كلام دبلوماسييها بات مكشوفاً في تناول الرئيس المكلف سعد الحريري من دون قفازات. والسعودية لا ترغب في إعطاء أي فرصة للتحرك الفرنسي، وهي كانت واضحة في إبلاغ موقفها المتراوح بين التجاهل التام للتحرك الفرنسي، وبين النصيحة بأن أي نتيجة لن تسفر عنه. والكلام عن أي حوار سعودي في المنطقة مع إيران أو غيرها، لا علاقة له بلبنان لا من قريب ولا بعيد، كما أن لا صلة له بموقف السعودية تحديداً من الحريري وعدم مباركتها لعودته إلى رئاسة الحكومة. وتبعاً لذلك يمكن التكهّن سلفاً بمستقبل التحرك الفرنسي إذا كان أحد الأطراف الرئيسية في أي تسوية، مصرّاً على عدم التدخل، لا بل إظهار عدم الرضى عن أيّ تحرك خارج التنسيق معه.
أما من جهة واشنطن فإن التحرك الفرنسي لا يتم أيضاً بالتنسيق معها، ولو أن زيارة لودريان تتزامن مع انطلاق التفاوض مجدّداً بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة. فلواشنطن اهتمامات مختلفة تماماً عن باريس. ما يعني واشنطن هو انطلاق التفاوض، على الأقل من أجل الإبقاء على العملية في حدّ ذاتها قائمة، في انتظار بلورة الأوضاع والحوارات الدائرة في المنطقة. فبعد موقفها الرافض لتوقيع المرسوم حول الحدود البحرية، الذي أبلغت المعنيين في لبنان رسمياً رفضها له، باتت عملية انطلاق التفاوض واجبة من باب الضرورة لإبقاء فكرة التفاوض حيّة، من دون توقّعات كبيرة بتحقيق تقدّم سريع.
تكثر الإشارات عن تنسيق فرنسي - روسي في شأن إطلاق عجلة التفاوض الحكومي، خصوصاً أن روسيا فتحت أبوابها لقوى سياسية لبنانية أخيراً. لكن أيّ تنسيق فرنسي - روسي يعني حتى الآن أنه تنسيق على مستوى الصف الثاني من الدول المؤثرة في صياغة قرارات تتعلق بتسوية حكومية وما وراءها، من ترتيب لإنقاذ لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية. فالقرار اليوم ليس في باريس أو موسكو. إنما في مكان آخر، مع صنّاع قرار من نوع آخر.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار قد يرتفع أكثر.. خبير يكشف سيناريو "البطاقة التمويلية" الخطير
Lebanon 24
الدولار قد يرتفع أكثر.. خبير يكشف سيناريو "البطاقة التمويلية" الخطير
13:03 | 2021-05-03
03/05/2021 01:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
14:14 | 2021-05-03
03/05/2021 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دياب يكشف فاتورة البطاقة التمويلية.. إليكم قيمة الأموال التي ستُقدم للعائلات
Lebanon 24
دياب يكشف فاتورة البطاقة التمويلية.. إليكم قيمة الأموال التي ستُقدم للعائلات
11:16 | 2021-05-03
03/05/2021 11:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفيديو الصادم.. السيدة المعتدية على طفل سوري بقبضة "قوى الأمن"
Lebanon 24
بعد الفيديو الصادم.. السيدة المعتدية على طفل سوري بقبضة "قوى الأمن"
14:25 | 2021-05-03
03/05/2021 02:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة هلال يُصاب بطلقة في وجهه في برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
حمادة هلال يُصاب بطلقة في وجهه في برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)
08:00 | 2021-05-03
03/05/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:13 | 2021-05-04
بيان هام عن طيران الشرق الأوسط.. اليكم التفاصيل
07:08 | 2021-05-04
يمين: لضرورة العمل للنهوض بمستشفى البترون الحيوي
06:59 | 2021-05-04
"الجمهورية القوية" يوجه كتابا الى بري... ماذا جاء فيه؟
06:58 | 2021-05-04
كلاب ناجية من انفجار المرفأ.. في احد مستوعبات الاسيد (صورة)
06:54 | 2021-05-04
كرّ وفرّ... فما مصير البطاقة التمويلية؟
06:51 | 2021-05-04
اليوم العالمي لرجال الإطفاء يتزامن مع ذكرى "كارثة المرفأ".. وتحضير لـ"موسم الحرائق"
فيديو
أعدّت الطعام لعائلتها خلال إصابتها بكورونا.. شاهدوا الفيديو الذي أشعل يوتيوب!
Lebanon 24
أعدّت الطعام لعائلتها خلال إصابتها بكورونا.. شاهدوا الفيديو الذي أشعل يوتيوب!
05:00 | 2021-05-04
04/05/2021 14:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأثرياء يفرون باليخوت الى أعالي البحار.. وصحافي يكشف التفاصيل
Lebanon 24
الأثرياء يفرون باليخوت الى أعالي البحار.. وصحافي يكشف التفاصيل
03:00 | 2021-05-04
04/05/2021 14:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يبكي القلوب.. هندية تنفخ الأكسجين بفم أمها المصابة بكورونا وهذه كانت النهاية
Lebanon 24
فيديو يبكي القلوب.. هندية تنفخ الأكسجين بفم أمها المصابة بكورونا وهذه كانت النهاية
02:00 | 2021-05-04
04/05/2021 14:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact