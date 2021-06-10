توجيهات لمحامي الشمال: ممنوع " تنزلوا ع بيروت"

على أثر الإضراب المفتوح الذي دعت اليه نقابة المحامين في بيروت الى أجَلٍ غير محدد، ودعوة النقيب ملحم خلف المحامين الى الإلتزام الكامل بهذا الإضراب، إن لجهة الإنقطاع عن حضور الجلسات أو لجهة تقديم أي مراجعة باستثناء المتعلقة منها بالمهل، علم "لبنان ٢٤ "من مصدر حقوقي أن نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد أعطى توجيهاته الى محامي النقابة بعدم حضور جلسات ومتابعة ملفات المتقاضين في بيروت، بعد أن عَمَد عدد منهم الى الإستعانة بمحامي نقابة الشمال لتسيير الدعاوى والجلسات، وذلك في خطوة تضامنية من نقابة الشمال مع زميلتها في بيروت.

تجدر الإشارة الى أنه يحق للمحامين المنتسبين الى أي من النقابتين أصولاً متابعة أي دعوى أو ملف أمام المحاكم على كامل أراضي الجمهورية اللبنانية بحسب القانون.