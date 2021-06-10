لبنان

الادارات الرسمية في النبطية تلتزم الاضراب الشامل

Lebanon 24
10-06-2021 | 05:21
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التزمت الإدارات في سرايا النبطية الحكومي والدوائر الرسمية الموجودة في محيطها بالاضراب الشامل إنفاذا لقرار رابطة موظفي القطاع العام ، والهادفة إلى تحقيق مطالبهم التي تؤمن لهم الاستمرارية في القيام بدورهم الوظيفي تجاه المواطنين .

وأقفلت الإدارات ابواب مكاتبها امام المواطنين باستثناء دوائر قصر عدل النبطية  حيث دوام فيه الموظفون بشكل عادي فيما حضر موظفو دائرة الامتحانات الرسمية في المنطقة التربوية في المحافظة لتسيير معاملات الطلاب الخاصة بتقديم امتحانات الشهادات الرسمية  فقط تزامنا مع اقتراب موعدها   .

كما التزم بالاضراب موظفو مصلحة تسجيل السيارات والمركبات الآلية ( النافعة ) في النبطية ، باستثناء انجاز امتحانات الحصول على دفتر سوق والمتخذة مواعيدهم مسبقا حسبما اشار  رئيس المصلحة علي قانصو ، وسيتواصل الاضراب ايضا يوم غدا الجمعة
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