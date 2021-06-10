"أحمل باسيل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة".. الفرزلي: مبادرة بري لا يمكن أن تسقط

حمل نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، ورأى أن " كل الحوار حول تسمية الوزيرين المسيحيين هو تحريض على المسيحيين".

وأشار الفرزلي في حديثٍ لـ"الجديد" إلى أن " حزب الله أخذ موقفاً واضحاً حول الثلث المعطل، وهذا موقف مخالف لإرادة باسيل وفريقه".

وسأل: "أي دستور حدد كمية عدد الوزراء لرئيس الجمهورية؟"

وشدد الفرزلي على أن "مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمكن أن تسقط حتى لو بقيت 5 آلاف سنة".

واعتبر أن "أي تسوية رئاسية جديدة قبل تشكيل الحكومة هي وهم"، وقال: "هناك استقتال لعودة التسوية".